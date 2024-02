Lenovo IdeaPad Flex in offerta: il 2-in-1 lo paghi solo 599€

Il Lenovo IdeaPad Flex 5 è un notebook convertibile che offre un’esperienza visiva straordinaria grazie al suo display WUXGA touch da 14″ con pannello IPS e risoluzione di 1920×1200. Questo display, luminoso fino a 300 nits, garantisce immagini estremamente dettagliate e nitide da qualsiasi angolazione, rendendo l’esperienza visiva coinvolgente e immersiva. Oggi è in forte sconto su Amazon: può essere tuo a solamente 599€.

Alimentato dal potente processore AMD Ryzen 3 7330U con 4 core e 8 thread, che opera a frequenze base di 2.3GHz e massime di 4.3GHz, questo notebook sottile e leggero offre prestazioni eccezionali per qualsiasi applicazione.

Dotato di uno storage SSD PCIe 4.0×4 NVMe da 256GB, il Lenovo IdeaPad Flex 5 offre un ampio spazio di archiviazione per i tuoi documenti di lavoro, consentendo un accesso rapido e affidabile ai file senza temere perdite di dati o rallentamenti del sistema. Inoltre, la sua RAM da 8GB DDR4-3200 saldata garantisce fluidità massima durante le attività lavorative o di studio, evitando rallentamenti che possono compromettere la produttività.

Grazie alla scheda grafica integrata AMD Radeon, questo notebook offre immagini nitide e dettagliate anche per le applicazioni più esigenti dal punto di vista grafico, garantendo un’esperienza visiva impeccabile.

Il Lenovo IdeaPad Flex 5 è progettato per offrire una combinazione di prestazioni, design e portabilità, rendendolo ideale per chiunque sia alla ricerca di un notebook versatile per soddisfare le esigenze quotidiane di lavoro, studio o intrattenimento. Approfitta dell’offerta di Amazon e acquistalo subito ad un prezzo imbattibile!

