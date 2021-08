L'inizio della scuola e dei corsi universitari si avvicina, se quest'anno vuoi studiare in modo più smart allora devi acquistare un convertibile. Per fortuna è in atto una promozione su Amazon che ti consente di acquistare Lenovo IdeaPad Flex 5 a soli 399,00€. Questo prezzo è un vero affare considerando che ti fa risparmiare su penne, quaderni e quant'altro. In più con le spedizioni Prime garantite lo ricevi in massimo due giorni gratuitamente. Un affare? Senza ombra di dubbio.

Lenovo IdeaPad Flex 5: un Chromebook eccezionale

Convertirti al digitale è la scelta giusta: avere gli appunti a portata di display ti permette di essere ordinato, avere tutto a portata di mano e studiare con più agilità. Lenovo IdeaPad Flex 5 è ancora più portentoso perché è un convertibile. Cosa ti permette di fare? Tutto ciò che vuoi.

Con le sue cerniere che ruotano a 360° lo utilizzi a mo' di laptop, di tablet o come meglio credi: non hai limiti in questo. Il sistema Chrome OS al suo interno ti mette a disposizione milioni di applicazioni che puoi scaricare facilmente dal Google Play Store. Documenti, fogli di calcolo, presentazioni e riunioni online sono all'ordine del giorno.

Il processore Intel con la RAM e la memoria disponibile ti offrono un'autonomia più che sufficiente. Inoltre il display montato ha un ampiezza di 13,3 pollici che è fantastica anche per guardarti le tue serie TV preferite in streaming.

Non mancano all'appello una webcam e una batteria che ti offre fino a 10 ore di carica quando sei fuori casa.

Acquista subito il tuo Lenovo IdeaPad Flex 5 su Amazon a soli 399,00€. Lo ordini subito e lo ricevi in uno o due giorni a casa se possiedi un abbonamento Prime. Se invece sei cliente Standard hai le consegne gratuite.

Ps: se vuoi lo paghi anche a rate scegliendo Cofidis come modalità di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica