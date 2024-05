Lenovo IdeaPad 3i: 200 euro di sconto immediato sullo store ufficiale

Le offerte sullo store di Lenovo proseguono. Una delle migliori di oggi ha per protagonista il Lenovo IdeaPad 3i da 14 pollici, che grazie a uno sconto immediato di 200 euro con il coupon MAY è in vendita a 499 euro invece di 699 euro.

Equilibrio è la parola d’ordine del notebook IdeaPad 3i di Lenovo, vincitore del Red Dot Design Award, uno dei principali riconoscimenti a livello globale per la qualità di progettisti e produttori. Per prestazioni, portabilità e autonomia, è un PC ideale per gli studenti e chi lavora da remoto.

Lenovo IdeaPad 3i in offerta a 499 euro sullo store ufficiale

Il modello IdeaPad 3i Gen 6 in offerta oggi sul sito ufficiale lenovo.com è in grado di eseguire due o più programmi pesanti contemporaneamente, oltre a offrire il pieno supporto per i nuovi titoli di gioco. Tutto questo grazie al processore Intel Core i5-1155G7 di undicesima generazione, affiancato da un’unita SSD da 512 GB con interfaccia PCIe Gen4 QLC e 8 GB di RAM saldata.

Un altro punto di forza del portatile Lenovo è il display Full HD da 14 pollici. Il suo segreto? Vanta la più ampia area di visualizzazione della sua fascia di prezzo, per un’esperienza di visione dunque superiore alla media.

Pollice in alto anche per l’autonomia. La batteria a due celle ai polimeri di litio da 38 Wh, insieme all’efficienza energetica del processore, rende possibile l’utilizzo del portatile per l’intera giornata lavorativa.

Il Lenovo IdeaPad 3i, nella configurazione con Intel Core i5 e SSD da 512 GB, è in offerta sullo store ufficiale lenovo.com a 499 euro grazie al maxi sconto di 200 euro. Per ottenere il prezzo finale di 499 euro, è sufficiente aggiungere il prodotto al carrello e il sistema applicherà in automatico il codice sconto MAY.