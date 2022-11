Lenovo IdeaPad 3: SCONTO di 130€ è da prendere SUBITO

Oggi ti segnalo un’offerta spettacolare di Amazon con cui puoi mettere le mani su un bellissimo notebook con display da 15,6 pollici e Windows 11 preinstallato. Metti subito nel tuo carrello Lenovo IdeaPad 3 a soli 399 euro, anziché 529 euro.

Con questo sconto del 25% risparmi ben 130 euro. Cosa però ancora più importante ti porti a casa un portatile straordinario. Design compatto e leggero per poterlo portare sempre con te mettendolo in una piccola borsa. Processore Intel Core i3 che ti garantisce ottime prestazioni. A supporto 8GB di RAM e 256GB di SSD. Tutto questo si traduce in un dispositivo che non ti abbandonerà mai.

Lenovo IdeaPad 3: super portatile a un piccolissimo prezzo

Lenovo IdeaPad 3 si presenta con uno schermo da 15,6 pollici FHD con bordi stretti e risoluzione 1920 x 1080. Ottima luminosità e colori vividi. Il potente processore Intel Core i3-10110U è in grado di accompagnarti non solo nei normali lavori quotidiani ma anche garantirti qualcosa in più, riuscendo persino a far girare qualche gioco.

È dotato di un SSD da 256GB in grado di velocizzare tutte le tue attività, soprattutto l’accensione che sarà rapidissima. Possiede un ingresso HDMI, due porte USB, di cui una con interfaccia 3.2, un ingresso per cuffie e microfono e un lettore di schede SD. Inoltre ha una webcam ad alta risoluzione per le videoconferenze.

Se stai cercando un notebook dalle buone prestazioni senza spendere tanti soldi, è arrivata l’offerta giusta per te. Per evitare di perderla devi essere veloce. Vai adesso su Amazon acquista il tuo Lenovo IdeaPad 3 a soli 399 euro, anziché 529 euro. Per gli abbonati ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita in tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.