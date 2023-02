Lenovo IdeaPad 3: risparmia il 32% grazie a questa offerta di Amazon

Oggi vogliamo proporti un’opzione ideale per studenti e lavoratori che cercano un notebook affidabile e conveniente. Il Lenovo IdeaPad 3, con processore Intel Celeron N4020, offre una scheda tecnica completa a un prezzo molto competitivo. Attualmente, su Amazon, è disponibile in offerta a soli 239,00€, uno sconto del 32% rispetto al suo prezzo di listino. Questo computer portatile offre un’esperienza utente fluida ed è perfetto per chi cerca un’opzione economica ma al tempo stesso potente per le proprie esigenze quotidiane.

Grazie all’offerta di Amazon di oggi, risparmierai esattamente 110€, portandoti a casa un laptop perfetto per gli studenti e i lavoratori. Il processore Intel Celeron N4020 è affiancato da 4GB di RAM e un’unità di archiviazione SSD da 128GB. Insomma, un arsenale più che sufficiente per prendere appunti in classe, navigare in rete e svolgere le tue attività professionali senza paura di rallentamenti o intoppi di alcun tipo. Chiaramente (la scheda grafica è integrata) se stati cercando un laptop più potente, ideale anche per giocare ai titoli più recenti o riprodurre applicazioni pesanti (ad esempio per il video editing), ti suggeriamo di spostare la tua attenzione su un’altra opzione (ad esempio quest’altro Lenovo).

Il Lenovo IdeaPad 3 è dotato di un display da 15,6 pollici Full HD con risoluzione 1920×1080 e pannello IPS che offre immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione, con una luminosità di 220 nit. Questo computer portatile è alimentato da un processore Intel Celeron N4020 che garantisce ottime prestazioni a consumi ridotti, con 2 core e 2 thread a una frequenza di clock che varia da 1,1 a 2,8 GHz e 4 MB di cache. Il Lenovo IdeaPad 3 dispone anche di 128 GB di storage SSD, che ti offre abbastanza spazio per archiviare i tuoi documenti di lavoro in modo veloce e sicuro. Con 4 GB di RAM DDR4-2400 soldered, questo notebook ti accompagnerà senza problemi anche nelle operazioni più complesse. Inoltre, è dotato di una scheda grafica integrata Intel UHD Graphics per offrire immagini di alta qualità.

L’offerta è davvero buona: grazie allo sconto del 32% risparmierai 110€. Ti consigliamo di affrettarti: c’è il rischio che il Lenovo IdeaPad 3 in offerta vada a ruba molto rapidamente, non fartelo scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.