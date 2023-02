Questo notebook da gaming di Lenovo è COMPLETO e costa solo 999€

Il Lenovo IdeaPad Gaming 3, in questo momento, è il notebook da gaming a meno di 1.000 euro da comprare su Amazon. Il laptop in questione, infatti, viene proposto al prezzo scontato di 999 euro invece di 1.299 euro con uno sconto di ben 300 euro che fa la differenza e rende il prodotto di Lenovo uno dei modelli più interessanti del momento.

Dotato di processore Intel Core i5-12450H e di una scheda video NVIDIA RTX 3050 Ti, una combinazione ottima per il gaming in questa fascia di prezzo, il Lenovo IdeaPad Gaming 3 ha tutto quello che serve per offrire ottime prestazioni per un lungo periodo di tempo e in differenti contesti di utilizzo.

Lenovo IdeaPad Gaming 3: ad un ottimo prezzo con la nuova offerta Amazon

La scheda tecnica del Lenovo IdeaPad Gaming 3 è completa e davvero interessante. Il notebook può contare sull’ottimo processore Intel Core i5-12450H appartenente alla 12° generazione di processori Intel Core e dotato di un’architettura ibrida in grado di massimizzare le prestazioni o l’efficienza, in base alle esigenze del momento.

La CPU è supportata da 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. C’è anche una scheda video NVIDIA RTX 3050 Ti con 4 GB di memoria dedicata. Tra le specifiche troviamo anche una tastiera full size italiana e retroilluminata oltre al sistema operativo Windows 11. Il display è da 15,6 pollici con risoluzione Full HD.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Lenovo IdeaPad Gaming 3 al prezzo scontato di 999 euro invece di 1.299 euro. Lo sconto di 300 euro fa la differenza, garantendo un risparmio significativo su uno dei migliori notebook da gaming in questa fascia di prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.