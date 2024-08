Lenovo IdeaPad 3 a rate da 41€ per 5 mesi SENZA INTERESSI (Amazon)

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione di Amazon che sta proponendo un bellissimo laptop da 15,6 pollici a un prezzo decisamente vantaggioso. Stiamo parlando di Lenovo IdeaPad 3 che ora puoi avere a soli 208 euro, invece che 219 euro.

Già l’ultimo prezzo non era altissimo ma con questo sconto del 5% è da prendere al volo. Siamo di fronte a un Chromebook economico ma che offre ottime potenzialità. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 41,60 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Lenovo IdeaPad 3 a un prezzo da favola

Lenovo IdeaPad 3 ha un bellissimo display da 15,6 pollici con pannello IPS perfettamente visibile da qualsiasi angolazione e una cerniera che si apre a 180° per condividere contenuti con il tuo team. Una tastiera compatta con tastierino numerico e touch pad integrato sensibile e abbastanza grande.

Gode del processore Intel Celeron N4500 con scheda grafica integrata, 4 GB di RAM e un eMMC 5.1 da 64 GB di memoria interna. Grazie al sistema operativo Chrome OS risulta molto intuitivo e fluido, come avere uno smartphone. Inoltre registrandoti su Google One potrai avere 100 GB di spazio di archiviazione su iCloud per tutti i tuoi file.

Affrettati dunque perché un’occasione del genere sparirà da un momento all’altro. Prima che succeda vai su Amazon e acquista il tuo Lenovo IdeaPad 3 che a soli 208 euro, invece che 219 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.