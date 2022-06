Lenovo IdeaPad 3: ottieni un rimborso di 100 euro da Unieuro

Continua con enorme successo la fantastica promo di Unieuro Cambia il tuo PC. Questa iniziativa ti permette di ricevere un rimborso fino a 350 euro sulla valutazione del tuo usato. Niente male davvero! Ecco perché oggi acquisti l’incredibile Lenovo IdeaPad 3 da 8GB e 256GB a soli 269,90 euro, invece di 529,90 euro.

Infatti, questo prodotto era già in offerta a 369,90 euro, ma con i 100 euro di rimborso garantiti da Unieuro lo sconti ulteriormente. Per ottenere questo rimborso devi solamente acquistare questo prodotto in promozione, presentare una richiesta online dopo 15 giorni dalla data di acquisto e spedire il tuo dispositivo usato entro 15 giorni dall’approvazione.

Infine, riceverai il tuo valore di valutazione entro 30 giorni dalla convalida della richiesta direttamente sul conto collegato al codice IBAN che hai comunicato. Pensa, potresti ottenere fino a 350 euro di rimborso a seconda anche del prodotto scelto.

Ma questo Lenovo IdaPad 3 è davvero eccellente. Il suo schermo da 15,6″ lo rende un giusto compromesso tra portabilità e comodità visiva. Potrai quindi usarlo per studiare o lavorare, ma allo stesso tempo diventa anche un ottimo strumento di svago per guardare film, serie TV o giocare.

Lenovo IdeaPad 3: progettato non per essere economico

Stando alle prestazioni che Lenovo IdeaPad 3 offre, non sembra un notebook progettato per essere economico, come invece è. Il suo processore di undicesima generazione IntelCore è davvero efficiente e, unito agli 8GB di RAM, garantisce velocità e prestazioni soddisfacenti.

Tra l’altro, utilizzandolo per scuola o lavoro, il suo valore aggiunto è che integra nella tastiera un tastierino numerico. L’obiettivo è quello di accelerare la tua produttività e rendere tutto più comodo ed efficiente.

Oltre che al lavoro, Lenovo IdeaPad 3 pensa anche al tuo svago. Il display Full HD è contornato da strette cornici sui due lati che ottimizzano al massimo lo spazio sfruttato dallo schermo. Ciò lo rende ancora più immersivo e piacevole.

Nemmeno il suono è lasciato al caso. Infatti, i due potenti altoparlanti integrati offrono il meglio della tecnologia Dolby Audio. Ciò garantisce un’esperienza d’ascolto non solo piacevole, ma chiara e performante, insieme a quella visiva.

Non perderti in un bicchiere d’acqua. Cogli al volo questa occasione prima che si esaurisca. Acquista il Lenovo IdeaPad 3 a soli 269,90 euro, invece di 529,90 euro. Grazie alla promo Cambia il tuo PC di Unieuro potrai ricevere proprio quel rimborso che rende il prezzo così competitivo.

