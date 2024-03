Lenovo IdeaPad 3 in offerta su Amazon: il prezzo scende a 549€

Cerchi un laptop all’avanguardia con un ottimo rapporto qualità-prezzo? Ti veniamo subito in soccorso con questa strepitosa offerta di Amazon. Il Lenovo IdeaPad 3 si distingue come una proposta di valore eccezionale e oggi può essere tuo ad un prezzo fortemente scontato. Lo paghi solamente 549€…

Partendo dalle sue specifiche di base, il Lenovo IdeaPad 3 vanta un display Full HD da 15.6 pollici con tecnologia IPS, capace di offrire una risoluzione di 1920×1080. Questo schermo non solo garantisce immagini dettagliate e nitide da qualsiasi angolazione, ma con una luminosità di 300 nits, assicura anche che queste immagini siano vivide e luminose, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente sia per il lavoro che per l’intrattenimento.

Il cuore pulsante di questo notebook è il processore Intel Core i5-1235U, un componente di ultima generazione che, con i suoi 10 core (2 fisici e 8 virtuali) e 12 thread, fornisce una potenza sufficiente per gestire una vasta gamma di applicazioni, dai compiti quotidiani a quelli più esigenti.

La combinazione di una frequenza di base di 1.3GHz (che raggiunge i 4.4GHz in modalità turbo per i core fisici) e una memoria cache di 12MB, rende questo processore incredibilmente efficiente e capace di offrire prestazioni elevate in un design compatto e leggero.

In termini di archiviazione, il Lenovo IdeaPad 3 è equipaggiato con un SSD da 512GB, che offre ampio spazio per documenti, foto, video e altro ancora. La velocità di questo SSD garantisce tempi di caricamento rapidi e una risposta immediata del sistema, migliorando notevolmente l’esperienza d’uso generale e la produttività.

La memoria RAM da 8GB integrata assicura che il notebook possa gestire il multitasking con facilità, mantenendo le prestazioni fluide e senza scatti, mentre la scheda grafica integrata Intel Iris Xe offre capacità grafiche notevoli per un dispositivo in questa fascia di prezzo, consentendo di godere di contenuti multimediali e di svolgere attività di editing leggero con una qualità visiva superiore. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito ad un ottimo prezzo!