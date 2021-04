Hai necessità di acquistare un notebook? Lenovo IdeaPad 3 è in offerta su Amazon a soli 549,00€. Il ribasso del 8% corrisponde a uno sconto effettivo di 50,99€ che rendono l’acquisto più conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Lenovo IdeaPad 3: le specifiche di questo dispositivo

Il design semplice e lineare di Lenovo IdeaPad 3 risalta nella colorazione Abyss Blue. Grazie a questa sua caratteristica non passa inosservato.

Il suo display da 15.6 pollici è un pannello Full HD che rende l’esperienza visiva di qualità e amplia. Le cornici ridotte, inoltre, assicurano una visione dei contenuti immersiva.

Il processore montato è un Intel Core i3-1005G1 che viene abbinato a ben 8 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione su SSD. Questa configurazione attribuisce al notebook potenza e fluidità nella sue funzioni.

Degna di nota è la batteria che assicura un’autonomia quotidiana e sufficiente per poter portare a termine ogni tipo di attività.

Trattandosi di un notebook completo, è presente altresì una webcam che gode di una caratteristica interessante. Al fine di tutelare la privacy, la stessa viene occlusa da un otturatore quando non è utilizzata.

Sul corpo del computer portatile, poi, sono presenti:

un ingresso per l’alimentazione;

una porta HDMI;

una porta USB 2.0;

una porta USB 3.1;

il jack per le cuffie;

il lettore di schede SD.

Al momento della ricezione il dispositivo monta la versione 10 di Windows.

Il notebook Lenovo IdeaPad 3 è disponibile a 549,00€ su Amazon nella sua colorazione Abyss Blue. Al momento della ricezione il dispositivo monta la versione 10 di Windows.

