Lenovo IdeaPad 3 è il notebook da comprare a QUESTO PREZZO

I notebook Lenovo sono delle vere garanzie per chi è in cerca di un dispositivo economico ma completo ed in grado di offrire ottime prestazioni nell’utilizzo quotidiano, sia per lo studio che per il lavoro. La nuova offerta Amazon disponibile oggi è, quindi, l’occasione giusta per acquistare il Lenovo IdeaPad 3, un notebook leggero, sottile e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Grazie all’offerta di oggi, infatti, il Lenovo IdeaPad 3 è scontato a 379 euro invece he 549 euro. Si tratta di uno sconto del 31% che consente di risparmiare 170 euro sull’acquisto del notebook, senza rinunciare ad un dispositivo completo sotto tutti i punti di vista.

Il Lenovo IdeaPad 3 è il notebook da comprare per spendere poco senza rinunce

Il notebook di casa Lenovo si basa sul processore AMD Ryzen 3 5300U con CPU Quad-Core e GPU integrata. Il processore è abbinato ad 8 GB di memoria RAM e ad una memoria SSD M.2 da 256 GB in grado di offrire ottime prestazioni in lettura e scrittura. Sia la RAM che lo storage sono espandibili (fino a 12 GB di RAM e 512 GB di spazio d’archiviazione tramite SSD M.2 in formato 2242).

A completare le specifiche troviamo un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e trattamento anti-glare. Il sistema operativo è Windows 10 Home con possibilità, per chi lo volesse, di aggiornare gratuitamente a Windows 11. Tramite la webcam frontale, inoltre, c’è anche il sistema di riconoscimento facciale Windows Hello.

Da notare che il notebook di casa Lenovo può contare sul tastierino numerico laterale e, quindi, su di una tastiera completa, naturalmente con layout italiano. Il notebook è leggerissimo (appena 1,65 chilogrammi) ed è, quindi, facilmente trasportabile per un utilizzo completo in mobilità.

Con la nuova offerta Amazon, quindi, si può acquistare il Lenovo IdeaPad 3 al prezzo scontato di 379 euro invece che 579 euro. L’offerta riguarda la variante con finitura Abyss Blue, una versione particolarmente elegante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.