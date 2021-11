Lenovo IdeaPad 3 è il Chromebook perfetto per ufficio e scuola (-120€)

Un nuovo laptop ci sta tutto soprattutto se vuoi rendere le tue ore lavorative e di studio più funzionali e digitali. Se ne stai cercando uno ottimo con budget limitato, ho l'offerta che fa proprio per te. Su Amazon puoi acquistare Lenovo IdeaPad 3 a soli 227,86 euro. Il ribasso effettivo si aggira attorno ai 120 euro quindi niente male, in più non ti fa mancare assolutamente nulla come dispositivo.

Vuoi saperne di più? Continua a leggere ma prima ti informo che puoi pagarlo finanche con finanziamento e che le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Lenovo IdeaPad 3: cosa ti permette di avere questo ChromeBook

Se sei alla ricerca di un dispositivo che non abbia fronzoli dal momento che lo devi utilizzare per funzioni base, din don hai fatto centro! Lenovo IdeaPad 3 non ti fa scendere a compromessi e ti offre un sistema semplice e veloce da utilizzare in qualunque circostanza.

Prima di vedere le sue particolarità software, ti devo informare che ti mette a disposizione un display da 14 pollici in risoluzione HD che ti torna utile praticamente sempre. Con queste dimensioni ci guardi anche i contenuti streaming quando sei in pausa. Per supportare ogni tuo gesto puoi fare affidamento su un processore Intel che viene abbinato a 8 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione, in più non mancano una webcam integrata e una tastiera ampia e con layout QWERTY italiano.

Come avrai potuto intuire, come sistema monta Chrome OS ossia quello di Google. Puoi dire addio a Windows e avere a portata di mano qualunque applicazione tu voglia scaricandola direttamente dallo Store. Più semplice di questo cosa esiste?

Insomma, cosa fai, non ne approfitti? Acquista subito il tuo Lenovo IdeaPad 3 su Amazon a soli 227,86€. Lo ordini e lo ricevi a casa in appena uno o due giorni con le spedizioni Prime.