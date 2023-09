Lenovo IdeaPad 3 con Ryzen 7 e SSD da 512GB in offerta a 599€

Il Lenovo IdeaPad 3 è un PC che si distingue per l’eccellente rapporto qualità-prezzo. Si tratta infatti di un dispositivo in grado di svolgere qualsiasi tipo di attività offrendo un’esperienza d’uso gratificante.

In queste ore è in offerta sul sito di Unieuro a 599 euro, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Rispetto al prezzo precedente (699 euro) risparmi 100 euro, mentre rispetto al prezzo consigliato (829,90 euro) oltre 230 euro.

Se vuoi, puoi prenderlo anche a rate grazie a Klarna e PayPal. Unieuro ti consente di dilazionare la spesa in 3 rate da 199,66 euro al mese senza interessi. E in più benefici della consegna a domicilio gratuita.

Lenovo IdeaPad 3 in sconto del 27% sul sito di Unieuro

Il modello in offerta sul sito ufficiale di Unieuro è il Lenovo IdeaPad 3 con a bordo il processore AMD Ryzen 7 serie 5000 H e il nuovo sistema operativo Windows 11. A livello di configurazione, troviamo un SSD da 512GB affiancato da 8GB di RAM.

Uno dei principali punti di forza del notebook Lenovo è lo schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, ottimo non solo per l’intrattenimento ma anche per non affaticare la vista durante l’orario di lavoro.

E a proposito di display, segnaliamo la presenza di un otturatore per la webcam, così da innalzare il livello di privacy fin dall’accensione del computer.

Cogli al volo l’offerta a tempo di Unieuro sul Lenovo IdeaPad 3 per risparmiare 100 euro sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. La consegna è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.