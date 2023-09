Lenovo IdeaPad 3 Chromebook a 175€: scopri come averlo

Acquista Lenovo IdeaPad 3 Chromebook a 175 euro, invece di 399,90 euro. Ottenerlo a questo prezzo sorprendente, praticamente regalato, è molto semplice. Vai a questo link e mettilo in carrello al prezzo già scontato di 325 euro. Completa l’acquisto confermando l’ordine e il pagamento. Dopodiché devi richiedere il rimborso sul sito di Unieuro entro 15 giorni dalla data di acquisto.

Una volta approvata la tua richiesta, spedisci il tuo dispositivo usato entro 15 giorni dalla ricezione della mail. Opia Ltd entro 10 giorni dal ricevimento del dispositivo usato effettuerà una verifica perché ci siano tutti i requisiti indicati nel regolamento. In caso di esito positivo ti verrà comunicato il valore di valutazione del tuo usato. Così entro 30 giorni dalla comunicazione riceverai fino a 150 euro sul tuo conto bancario. Se il tuo PC ha meno di 3 anni ricevi un ulteriore rimborso di 50 euro.

Lenovo IdeaPad 3 Chromebook: che prezzo!

Migliora la tua produttività e il tuo intrattenimento con il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook. A questo prezzo è un vero regalo. Sicuramente non manca di potenza grazie agli 8GB di RAM e al processore Intel di sesta generazione. Tutto gira alla perfezione perché dotato di sistema operativo Chrome OS. Una manna per la longevità nel tempo e l’autonomia della batteria in mobilità.

Acquistalo ora a soli 175 euro, ricevendo il rimborso di 150 euro sul tuo usato. E se ha meno di 3 anni ricevi un extra di 50 euro! Approfittane subito. Tra l’altro con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

