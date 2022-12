ESCLUSIVA AMAZON: Lenovo IdeaPad 1 è in sconto del 40% (RISPARMI 150€)

Sul sito di Lenovo non è più disponibile da tempo. E anche se lo provi a cercare in altri store, finirai soltanto per perdere altri minuti preziosi. Lenovo IdeaPad 1, in una configurazione top, è un’esclusiva Amazon, come ci ricorda il banner inserito su amazon.it. Ed è anche uno dei notebook da 14″ dal miglior rapporto qualità-prezzo, ma solo se approfitterai della super offerta di oggi, con il PC IdeaPad 1 disponibile a soli 229 euro invece di 379 euro, per effetto del maxi sconto del 40%.

Il modello IdeaPad 1 di Lenovo è il PC ideale per tutti gli studenti, grazie a un design ultra-portatile e un peso piuma di 1,4 kg, ma anche per chi ha bisogno di un laptop equilibrato con un’ottima autonomia fino a 8 ore.

Lenovo IdeaPad 1: il computer che va bene per il 90% delle persone

Il PC Lenovo IdeaPad 1 è il classico PC che soddisfa le esigenze del 90% delle persone. Usi il computer per navigare in Internet? O per collegarti ai social network? Oppure per scrivere una tesina o un qualsiasi altro documento con il pacchetto Office di Microsoft? Oppure ancora per guardare su uno schermo più grande l’ultimo episodio della tua serie preferita?

Se hai risposto sì a tutte le domande qui sopra, allora non troverai un altro computer portatile migliore in questa fascia di prezzo. A completare il pacchetto del PC di Lenovo ultrasottile (soli 17,7 mm di spessore) ci pensano una memoria di archiviazione SSD da 128 GB affiancata da 4 GB di RAM e il sistema operativo Windows 10 Home in modalità S.

L’offerta Amazon sul notebook IdeaPad 1 di Lenovo sta per terminare. Metti in carrello ora il PC a soli 229 euro invece di 379 euro e ricevilo a casa tua già domani con Amazon Prime.

