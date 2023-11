Lenovo IdeaPad 1, che prezzo! Su Amazon oggi lo paghi meno di 250€...

Il notebook Lenovo IdeaPad 1 offre una buona esperienza visiva grazie al display da 15.6″ Full HD con risoluzione 1920×1080 e pannello IPS, garantendo una qualità delle immagini ottima. Con uno spessore di soli 17.9 mm e un peso di 1.5 Kg, il laptop si presenta come una soluzione leggera e compatta per l’uso quotidiano – e dunque perfetta per studenti e lavoratori.

Il notebook Lenovo IdeaPad 1 è attualmente in offerta su Amazon al prezzo di 249,00€ anziché 329,00€, con uno sconto del 24%. Si tratta, chiaramente, di un’offerta decisamente interessante per chi è interessato a un laptop leggero e performante.

Dotato di un processore Intel Celeron N4020 (2C / 2T, 1.1 / 2.8GHz, 4MB), il notebook offre prestazioni efficienti durante sessioni di lavoro o studio intense. La RAM di 4GB DDR4-2400, saldata direttamente sulla scheda madre e quindi non espandibile, assicura un multitasking agevole, senza preoccupazioni di prestazioni.

Un SSD da 128 GB offre ampio spazio per archiviare documenti importanti in modo sicuro e veloce. La batteria del laptop garantisce fino a 11 ore di autonomia, con la comodità della ricarica rapida, mentre gli altoparlanti Dolby Audio contribuiscono a un’esperienza audio migliorata.

Il notebook include Microsoft 365 Personal e offre accesso alle app di produttività più recenti come Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, e altro ancora. La presenza di funzionalità come la chiusura fisica della privacy sulla fotocamera da 1 MP e il lettore di impronte digitali sul pulsante di accensione aggiungono un livello di sicurezza e privacy alle tue attività.

Con caratteristiche intelligenti come Flip to Start, che accende il laptop non appena viene aperto, e Smart Noise Cancelling per ridurre il rumore di fondo durante le videochiamate, l’IdeaPad 1 offre un’esperienza d’uso comoda e all’avanguardia. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito con un forte risparmio!

