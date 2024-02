Lenovo IdeaCentre 3 in offerta: oggi è tuo a meno di 400€

Il Lenovo IdeaCentre 3 Gen 7 è un desktop completo che offre prestazioni affidabili e una vasta gamma di funzionalità a un prezzo accessibile. Con un processore Intel Core i3-12100, questo desktop offre prestazioni elevate a consumi ridotti, ideali per gestire facilmente le attività quotidiane. Grazie al 20% di sconto, oggi su Amazon lo paghi meno di 400€…

Con uno spazioso storage SSD da 512GB, avrai tutto lo spazio necessario per archiviare i tuoi documenti di lavoro in modo veloce e sicuro. La memoria RAM da 8GB DDR4-3200 offre la flessibilità di eseguire multitasking senza problemi, ed è espandibile fino a 32GB per migliorare ulteriormente le prestazioni del tuo PC.

Questo desktop è dotato di Windows 11 Home, che offre un’esperienza veloce e potente. La connettività Wi-Fi 6 garantisce una connessione potente e reattiva, ideale per non perdere mai la connessione durante sessioni di gioco o meeting importanti.

Con una tastiera e un mouse USB neri inclusi, avrai tutto il necessario per iniziare a utilizzare il tuo desktop immediatamente. Grazie alle cinque porte USB, di cui tre posizionate sulla parte anteriore, potrai collegare comodamente i tuoi dispositivi e migliorare la tua produttività.

In offerta a soli 399€, con uno sconto del 20%, il Lenovo IdeaCentre 3 Gen 7 è una scelta eccellente per chi cerca un desktop affidabile e performante senza spendere una fortuna.

