Lenovo Idea Tab Pro: tanta potenza e un prezzo super su Amazon per il tablet Android

Lenovo è, sempre di più, un punto di riferimento del settore dei tablet Android, dopo aver conquistato (da tempo) il mercato dei notebook Windows (il brand è il primo produttore al mondo di PC, ricordiamo). Con l’offerta in corso su Amazon, infatti, è ora possibile acquistare il Lenovo Idea Tab Pro con un prezzo scontato di 419 euro e la possibilità di pagare in 5 rate. Si tratta di un tablet Android con penna inclusa che propone l’ottimo SoC MediaTek Dimensity 8300, in grado di offrire prestazioni eccellenti. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

È il tablet da prendere oggi

Il Lenovo Idea Tab Pro è dotato di un display IPS LCD da 12,7 pollici con risoluzione 3K e refresh rate massimo di 144 Hz. Tra le specifiche tecniche dello smartphone troviamo il SoC MediaTek Dimensity 8300 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Da segnalare anche una batteria da 10.200 mAh oltre alla possibilità di sfruttare la penna, inclusa senza alcun costo aggiuntivo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Lenovo Idea Tab Pro al prezzo scontato di 419 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. Si tratta del nuovo minimo storico per il tablet di Lenovo. L’offerta terminerà a breve: lo sconto è legato alla Festa delle Offerte di Primavera che terminerà il 31 marzo.