Lenovo ha ampliato il proprio portafoglio di accessori Lenovo Go con il lancio di nuovi dispositivi: vediamo quali.

Lenovo Go per il multitasking

I nuovi accessori di Lenovo Go hanno lo scopo di risolvere i comuni punti deboli della produttività come il multitasking su più dispositivi, l'ansia da batteria scarica o la qualità audio durante le chiamate in conferenza.

In effetti, i prodotti che l'azienda cinese ha appena presentato dovrebbero potenziare l'esperienza degli utenti che lavorano in un ambiente ibrido.

Partiamo da dal kit di ricarica wireless Lenovo Go USB-C che è in grado di caricare notebook da 13 o 14 pollici fino a 65 W. Interessante è anche il Go Wireless Mobile Power Bank con una capacità di 10.000 mAh, che consente agli utenti di caricare contemporaneamente fino a 30 W di dispositivi, uno tramite Qi wireless e due tramite USB-C.

Fra i nuovi accessori di Lenovo Go figura il mouse wireless Go USB-C, che per la sua praticità può essere utilizzato anche con un tablet.

Un altro dispositivo presentato dal colosso asiatico è l'altoparlante cablato Lenovo Go che funziona con Microsoft Teams e libera le orecchie dall'uso prolungato delle cuffie. Le cuffie Go Wired ANC e le cuffie ANC wireless offrono un'esperienza audio on-ear in due diversi pacchetti: il primo è cablato tramite USB Type-C o Type-A, mentre il secondo è wireless con doppia connettività Bluetooth, sistema che consente anche l'accoppiamento simultaneo tra due dispositivi.

Tra gli accessori più interessanti annunciati oggi troviamo, infine, le cuffie in-ear Go ANC, che presentano la funzionalità di cancellazione attiva del rumore in un pacchetto in-ear altamente portatile. Il dispositivo è progettato per funzionare universalmente con qualsiasi device USB di tipo C.

