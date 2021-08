Questi eccellenti auricolari sono i Lenovo XT90, un wearable di alta qualità, non facile da trovare in Italia. La cosa interessante è che ora sono su Amazon e li prendi in gran sconto del 60%: mettili nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “F83SUR82”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma solo se riuscirai ad approfittare in tempo dell'occasione del momento.

Lenovo: eccellenti auricolari in gran sconto su Amazon

Bellissimo sotto il profilo estetico, questo wearable gode di un design raffinato ed elegante, a partire dal case di ricarica. Conta pure su di lui per proteggere le tue cuffiette quando non le usi, contemporaneamente si ricaricheranno e l'autonomia energetica arriverà fino a ben 300 ore in standby.

Grazie ai driver da 13 millimetri, e all'architettura in ear, potrai godere di ottima qualità musicale, isolandoti dai rumori esterni in modo eccellente. Al momento di telefonare, nessun problema: i microfoni integrati nelle cuffiette saranno perfetti per le tue chiamate.

Per sfruttarli al meglio, collegali al tuo smartphone (o tablet, PC e non solo) attraverso il Bluetooth 5.0. e utilizza i comandi touch per gestire musica e telefonate.

Non perdere l'occasione di portare a casa questo eccezionale paio di auricolari Lenovo XT90 a prezzo assurdo da Amazon: mettilo subito nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “F83SUR82”. Completa l'ordine rapidamente, i coupon disponibili sono pochissimi.

