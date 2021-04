Sei alla ricerca di un buon paio di auricolari TWS, come i Lenovo QT81, ma non hai voglia di spendere troppo? Approfitta delle offerte Amazon di primavera e porta a casa questo wearable a 13€ circa appena. Risparmi il 60% e le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Lenovo: auricolari top in super offerta

La particolarità di questo accessorio nasce dal design. Ad esempio, del case di ricarica nulla è lasciato al caso: c’è anche un display che indica la carica residua della custodia e delle singole cuffiette.

Grazie al design semi in ear, una volta indossate resteranno ben salde alle orecchie e potrai controllarle attraverso le gesture, direttamente sfiorando le cuffiette. A questo punto, non ti resta che collegarle in Bluetooth allo smartphone per ascoltare musica con ottima qualità oppure parlare al telefono godendo della riduzione del rumore.

Naturalmente, proprio perché Bluetooth, questi auricolari true wireless di Lenovo puoi abbinarli anche a tablet, smartphone, PC e altri dispositivi, se compatibili: non unicamente lo smartphone.

Per approfittare subito dell’ottima offerta presente su Amazon – e portare a casa i QT81 a 13€ circa – devi ricordarti di inserire il codice sconto “265NZYKL” prima di pagare il tuo ordine: solo in questo modo potrai risparmiare il 60%.

