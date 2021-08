Un paio di auricolari true wireless che è super premium, ma costa come un dispositivo super economico adesso. Lo prendi direttamente su Amazon a 14€ circa, ma solo con il nostro codice: metti il prodotto nel carrello e inserisci il coupon “BDWYOS48” per avere il prezzo minore possibile. Le spedizioni sono anche assolutamente gratis, se riuscirai ad approfittare della promozione.

Lenovo: ottimi auricolari in gran sconto

Belli e con un appeal super premium, il design in ear delle singole cuffiette ti permetterà di indossarle e tenerle ben salde alle orecchie senza il rischio di perderle e isolandoti bene dai rumori ambientali.

A questo gioiellino manca niente. C'è il Bluetooth 5.0, ci sono i comandi touch sulle cuffiette, ma – soprattutto – la qualità audio è eccezionale. Non solo, nemmeno in chiamata avrai alcun problema: potrai parlare al telefono mantenendo le mani assolutamente libere.

Naturalmente, fra i punti di forza di questo gioiellino c'è anche l'autonomia energetica: grazie al case di ricarica, non solo mantieni ben protette le cuffiette quando non le usi, ma puoi anche ricaricarle. In questo modo, saranno sempre pronte all'uso.

Non scegliere un paio di auricolari true wireless a caso: risparmia su un prodotto premium e porta a casa questi auricolari Lenovo in gran sconto sconto. Mettili nel carrello e inserisci il codice “BDWYOS48” prima di pagare. Il prezzo finale sarà appena 14€ circa e – come anticipato – le spedizioni assolutamente gratis.

Sii rapido e approfitta ora della promozione: l'utilizzo dei codici è super limitato. Ti è piaciuta questa chicca? Le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

