Lenovo non è solo ottimi PC, è anche accessori, alcuni molto poco noti in Italia. Esattamente come questi auricolari TWS, che ora puoi avere su Amazon risparmiando il 60%: il prezzo finale è di 13,99€. Le spedizioni sono totalmente gratuite.

Si tratta solo di una delle tantissime occasioni che puoi trovare ogni giorno sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net: iscriviti subito a questo indirizzo e inizia a risparmiare!

Lenovo: ottimi auricolari Bluetooth in super sconto su Amazon

Belli e particolari, il loro design non passa di certo inosservato, soprattutto quando sono nella loro custodia di ricarica. Godi di una vestibilità comoda e sicura: non rischierai di perderli mentre li indossi.

Collegali in Bluetooth allo smartphone, al tablet, al PC ed agli altri dispositivi compatibili. Godi di ottima autonomia energetica (amplificata dal case di ricarica): potrai ascoltare la tua musica preferita o parlare al telefono in totale libertà.

Per avere subito questi auricolari senza fili di Lenovo in gran sconto, tutto quello che devi fare è collegarti a questo indirizzo e mettere il prodotto nel carrello. Prima di pagare, ricordati di inserire il codice sconto “265NZYKL” per pagarli appena 13,99€.

Le spedizioni, seppur non rapide, sono assolutamente gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone