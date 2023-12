L'enorme Statuetta di Chewbacca LEGO è SCONTATA su Amazon!

L’8 giugno 1983, negli schermi di tutto il mondo, faceva il suo debutto “Star Wars: Il Ritorno dello Jedi”, il terzo capitolo epico della saga di Star Wars. Quest’opera diede un epilogo epico alla lotta travolgente tra i ribelli e l’Impero Galattico. In questo epico capitolo, tra i protagonisti indiscussi, si distingueva senza dubbio Chewbacca, il coraggioso e leale compagno di Han Solo. Con la sua imponente statura, il Wookiee conquistò i cuori di grandi e piccini.

In onore del 40° anniversario di “Star Wars: Il Ritorno dello Jedi”, LEGO ha lanciato un nuovo set da collezione dedicato all’indimenticabile Chewbacca. Questo straordinario set, composto da ben 2.319 mattoncini, offre l’opportunità di costruire una stupefacente figure del Wookiee alta ben 46 cm.

La superficie del corpo è rivestita da mattoncini di colore marrone, ricreando la caratteristica pelliccia di Chewbacca. La testa è dotata di occhi azzurri e un’espressione simile all’originale. La sua famosa bandoliera, costruita con mattoncini neri, ospita un blaster e una granata. La balestra, inoltre, è imponente e può essere caricata con dardi spara-mattoncini. Il set non si limita alla figure principale, includendo anche una minifigure di Chewbacca, perfetta per l’esposizione accanto alla versione più imponente e non solo.