Per gli amanti delle ottiche e dei dispositivi mobili, arriva una notizia che non lascerà indifferenti gli appassionati di fotografia: Leica ha appena presentato il suo primo smartphone, il Leitz Phone 1.

Leitz Phone 1: prezzo e dettagli

SoftBank (multinazionale giapponese con sede a Tokyo) ha annunciato un telefono a marchio Leica per il mercato giapponese: con il Leitz Phone 1 l'iconico marchio si affaccia nel mondo degli smartphone per la prima volta con un suo personale dispositivo, abbandonando per una volta il ruolo di fornitore di ottiche di livello superiore.

Il modulo dedicato alla fotografia è ovviamente fondamentale per un dispositivo come questo, ma l'hardware è certamente insolito. È presente un singolo sensore da 20 megapixel da 1 pollice (il più grande di sempre) con un obiettivo ultrawide f/1,9 equivalente a 19 mm, il che significa che altre lunghezze focali devono utilizzare lo zoom digitale. Approfondendo, il sistema a “1 pollice” significa che lo smartphone possiede feature fotografiche elevate non solo grazie agli algoritmi, ma anche a caratteristiche compatibili con una macchina fotografica.

Vale la pena ricordare che Sharp ha lanciato lo stesso identico sistema un mese: l'Aquos R6 presenta, da una parte, lo stesso sistema di fotocamere di Leica presente sul Leitz Phone 1 e, dall'altra, uno schermo OLED IGZO Pro da 120 Hz come il terminale appena lanciato. Inoltre, l'Aquos R6 di Sharp non viene fornito con un copriobiettivo e custodia abbinata, come il telefono di Leica.

Per quanto riguarda il costo e la disponibilità del primo smartphone di Leica, i preordini per partono domani in Giappone e per portarsi a casa il Leitz Phone 1 sarà necessario sborsare la bellezza di 187.920 yen, al cambio circa 1.420 euro.

