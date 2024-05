LEGO: Tavola calda dell'alieno in regalo con acquisti a partire da 100 euro

Se sei alla ricerca di un regalo per un bambino appassionato di LEGO, ti segnaliamo la promozione in corso sul sito ufficiale: fino al 26 maggio, con un ordine di importo pari o superiore a 100 euro, si riceve in regalo il set Tavola calda dell’alieno, del valore di 19,99 euro.

Si tratta di un giocattolo spaziale delizioso, ideale per bambini dai 6 anni in su che amano perdersi in mondi sconosciuti. L’omaggio è valido sia se scegli di acquistare le novità, i set esclusivi o quelli più venduti sul sito ufficiale LEGO.

Set Tavola calda dell’alieno in regalo con la nuova promozione LEGO

All’interno della confezione del set Tavola calda dell’alieno LEGO vi sono in tutto 239 pezzi, con in più due minifigure di astronauti che indossano la prima una tuta spaziale arancione e la seconda una tuta spaziale bianca. E per essere una vera tavola calda galattica, i dettagli sono di prim’ordine: a partire dall’insegna del ristorante, così come i frappè e il mitico jukebox. Il divertimento per i bambini è assicurato, a maggior ragione quando scopriranno la carta del menu e i cassetti apribili della sezione cucina.

I bambini con più fantasia si potranno gustare un frappè affacciati a una finestra che dà un su altro pianeta, chiamare il cameriere alieno per le ordinazioni, mangiare uno dei migliori hamburger di sempre. E se alla fantasia associano anche il romanticismo, dopo pochi secondi accenderanno il jukebox e inviteranno a ballare la loro dolce metà.

Approfitta dunque dell’offerta in corso sul sito ufficiale di LEGO per ricevere in omaggio il set Tavola calda dell’alieno, da affiancare alla collezione di altri set LEGO. La promozione termina il prossimo 26 maggio.