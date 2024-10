LEGO Super Mario Pianta Piranha: una chicca in sconto Amazon

Per gli appassionati di LEGO e videogiochi c’è un’offerta su Amazon da non perdere. Il set LEGO Super Mario Pianta Piranha è disponibile infatti in sconto a 51,99 euro, con spedizione Prime e consegna praticamente immediata.

Set LEGO Pianta Piranha: ideale per ogni età

Questo set è davvero perfetto per tutte le età: per i più piccoli appassionati di Super Mario e per i più grandi legati ad una delle icone dell’industria videoludica.

Il kit permette di assemblare la figura della Pianta Piranha, uno dei nemici più temibili della serie, con un modellino snodabile con testa, bocca, gambo e foglie mobili che riproduce il movimento realistico della Pianta come nel videogioco.

All’interno della confezione troverai anche un tubo da costruire e due monete LEGO la cui funzione scoprirai soltanto dopo aver completato il set. Una volta fatto diventerà una decorazione originale per la tua casa o la tua cameretta, che aggiunge un tocco nostalgico per i fan di Super Mario.

Un hobby rilassante, creativo e divertente: acquista adesso il set LEGO Super Mario Pianta Piranha in offerta a 51,99 euro.