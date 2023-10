LEGO Star Wars Galactic Edition: divertimento per TUTTI in sconto (-24%)

La Galactic Edition di LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker è l’edizione completa del gioco perfetto per tutti gli amanti di Star Wars, LEGO e per chi cerca un po’ di sano divertimento con amici e in famiglia. Il prezzo in sconto su Amazon è di soli 24,98 euro: davvero pochissimo per quello che questo pacchetto ha da offrire.

LEGO Star Wars Galactic Edition: cosa include?

La Galactic Edition ti offre un pacchetto esplosivo di contenuti che renderanno la tua esperienza di gioco ancora più avvincente. Questa edizione comprende sei nuovi pacchetti nella Collezione Personaggi 2, tra cui Star Wars: Andor, lo speciale televisivo LEGO Star Wars: Summer Vacation (Vacanze Estive), Star Wars: Obi-Wan Kenobi, Star Wars: The Book of Boba Fett, Star Wars: Rebels e Star Wars: The Clone Wars. Che tu sia un fan della trilogia originale o delle nuove serie TV, troverai un sacco di personaggi da scoprire e interpretare.

Ma non è tutto! La Galactic Edition include anche i sette pacchetti della Collezione Personaggi originale, tra cui The Mandalorian Stagione 1, Solo: A Star Wars Story, Personaggi Classici, Pacchetto Trooper, Rogue One: A Star Wars Story, The Mandalorian Stagione 2 e The Bad Batch. Ci sono così tanti personaggi iconici da collezionare e utilizzare durante il gioco, ognuno con le proprie abilità speciali e stili di combattimento.

In LEGO Star Wars: la Saga degli Skywalker avrai la possibilità di pilotare i veicoli più elettrizzanti di tutta la galassia. Dalle iconiche navicelle spaziali come il Millennium Falcon alla velocità dei pod, potrai sperimentare tutta la frenetica azione di Star Wars. Inoltre, potrai viaggiare nell’iperspazio e esplorare pianeti sbloccabili durante le tue avventure. Che tu stia combattendo contro l’Impero, guidando un AT-AT o sfrecciando attraverso Tatooine, ogni momento sarà un’esperienza indimenticabile.

LEGO Star Wars Galactic Edition è progettato per il divertimento di tutti. Con il suo stile LEGO unico e l’umorismo irresistibile, è perfetto per giocatori di tutte le età. Che tu sia un fan di lunga data di Star Wars o stia esplorando questa galassia lontana per la prima volta, troverai molto da amare in questo gioco coinvolgente.

Non perdere l’opportunità di entrare nell’universo di Star Wars in modo divertente e creativo. Acquista LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker Galactic Edition su Amazon a soli 24,98 euro e inizia il tuo viaggio epico oggi stesso. Che la Forza sia con te.

