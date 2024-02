LEGO Polaroid: primo GROSSO SCONTO su Amazon

È arrivato il primo importante sconto sul set LEGO Polaroid, una delle grandi novità del 2024, che può essere tuo a soli 65,79 euro invece di 79,99. Può essere anche una perfetta e originale idea regalo per San Valentino.

Set LEGO Polaroid in offerta: le caratteristiche

Questo set è ricco di dettagli e fedele al design originale: ogni elemento cattura l’essenza della Polaroid OneStep SX-70, dal mirino al caratteristico spettro dei colori, dalla manopola della sensibilità alla luce agli adesivi autentici “Polaroid Land Camera” e “OneStep” o “1000”.

Il set include anche pellicole Time-Zero Supercolor SX-70 Land costruibili. All’interno della confezione della fotocamera LEGO troverai tre foto illustrate che rappresentano l’inventore della Polaroid Edwin H. Land, la LEGO House e la sorella del fan designer che ha ispirato questa creazione.

Una volta completato, il LEGO funziona come una vera Polaroid. Basta caricare una delle tre foto illustrate nella fotocamera e premere il pulsante rosso per “stamparla”, proprio come si farebbe con una Polaroid autentica.

Approfitta quindi di questo primo importante sconto

