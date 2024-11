LEGO Marvel: il Calendario dell'Avvento 2024 è disponibile in sconto su Amazon

Superato Halloween, possiamo dire che sta per iniziare la corsa verso i regali natalizi. Amazon e LEGO giocano subito d’anticipo e ti propongono il set LEGO Marvel Calendario dell’Avvento 2024 in offerta a 31,49 euro, con spedizione Prime per la consegna immediata. Una idea regalo adatta ad ogni età.

LEGO Marvel Calendario dell’Avvento 2024: l’attesa per il Natale ha già inizio

Sebbene il set sia pensato per bambini e bambine dai 7 anni in su, è chiaro che si tratta di una soluzione perfetta per tutte le età, specie tra gli adulti appassionati dei personaggi Marvel.

Come ogni Calendario dell’Avvento che si rispetti, questo set contiene 24 sorprese, una per ogni giorno del mese di dicembre, che includono minifigure dei supereroi e modellini da costruire ispirati in particolare alle avventure di Spider-Man. Ecco quindi che si potranno trovare dettagli unici come lo Spider-Ham di neve, il carretto di hot dog tipico delle strade di New York e un albero decorato da Electro.

Continuando, il set include anche le minifigure di Spider-Man, Goblin, Miles Morales, Venom, insieme ad altri dettagli divertenti come le piccole auto e la catapulta dell’Uomo sabbia. Puoi progettare ogni pezzo con altri set LEGO a tema, se ne possiedi già o se hai intenzione di acquistarne uno.

Il Natale è già qui con il set LEGO Marvel Calendario dell’Avvento 2024: acquistalo su Amazon a soli 31,49 euro.