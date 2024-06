LEGO La Grande Onda: arte e mattoncini si mescolano in questo set in sconto Amazon

La Grande Onda LEGO è certamente uno dei set più belli che vi siano in circolazione e quando scende in sconto su Amazon vale la pena approfittarne. Oggi puoi acquistarlo a soli 89,99 euro invece di 99,99, con spedizione Prime inclusa.

LEGO La Grande Onda: costruisci l’opera di Hokusai

Il set ti permette di dare vita ad una delle opere d’arte più iconiche degli ultimi due secoli: un’opera d’arte murale che incontra uno degli hobby più amati in tutto il mondo.

Composto da 1810 pezzi, il set include sei basi per la tela, due ganci, un separa mattoncini LEGO e una tessera decorativa con la firma di Hokusai. Sarà il modo perfetto anche per immergersi nella cultura e nell’arte giapponese dando omaggio ad un capolavoro storico.

Mentre assembli il set, inoltre, puoi scansionare il codice QR e ascoltare la colonna sonora inclusa per rendere l’esperienza ancora più rilassante e coinvolgente. Poi, una volta completato, potrai esporre il set in casa o in ufficio, con il pratico gancio che permette di appenderlo come un quadro.

Non perdere l’occasione di possedere uno dei set LEGO più belli e affascinanti, per un viaggio nell’arte giapponese. Acquistalo adesso a soli 89,99 euro.