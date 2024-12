LEGO Horizon Adventures PS5 in sconto natalizio (-30%): regalo perfetto

In tempo per essere inserito nelle liste dei possibili regali di Natale, su Amazon è possibile acquistare il nuovo LEGO Horizon Adventures per PlayStation 5 ad un ottimo prezzo. Grazie allo sconto del 30% te lo porti a casa a soli 49,98 euro invece di 70,99.

LEGO Horizon Adventures: un’epica avventura per tutte le età

LEGO Horizon Adventures è lo spin-off in stile mattoncini della famosa saga PlayStation. Un mix unico che unisce il fascino del mondo di Horizon con la creatività senza limiti dei mattoncini LEGO.

Avrai la possibilità di affrontare entusiasmanti missioni da solo o in cooperativa locale: perfetto per queste giornate di feste. Puoi anche giocare online e divertirti con combattimento esplosivi e gadget geniali che mettono insieme le abilità viste nei giochi della saga di Horizon con i tocchi unici donati dai mattoncini LEGO.

Potrai sbloccare costumi e vestiti originali oppure dedicarti alla costruzione del tuo villaggio personalizzato: il tutto condito da una straordinaria combinazione di umorismo in stile LEGO, creatività e una grafica straordinaria.

LEGO Horizon Adventures per PS5 è uno dei regali di Natale più gettonati, specie a questo prezzo: acquistalo a 49,98 euro invece di 70,99.