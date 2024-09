LEGO Harry Potter La Foresta Proibita: ottimo sconto su Amazon

L’avvicinarsi dell’autunno riaccende l’attesa e la magia di Harry Potter: oggi ti segnaliamo il bellissimo set LEGO La Foresta Proibita in sconto su Amazon a soli 23,98 euro invece di 29,99. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, con spedizione Prime inclusa.

Set LEGO Harry Potter Foresta Proibita: per piccini e…adulti

Sebbene il set sia stato pensato per i più piccoli, siamo sicuri abbia le potenzialità per attirare anche fan più cresciuti del mago più famoso del mondo.

Con questo set hai la possibilità di creare una Foresta Proibita totalmente personalizzabile, con moduli flessibili che permettono di collegare gli alberi in diversi modi. I colori notturni degli elementi foglia aiutano infatti ad aggiungere un tocco di magia, per rendere l’ambiente ancora più suggestivo.

Gli elementi si illuminano al buio, come i funghi e il ragno giocattolo, per aiutarti a dare al set davvero un’atmosfera incantata. Inoltre, troverai anche un pipistrello e un elemento coscia di tacchino, insieme alle minifigure di Ron Weasley e Hermione Granger, oltre alla maestosa figura di Fierobecco, il quale ha testa e ali snodabili per rendere il gioco ancora più realistico. A completare il quadro, ecco un piccolo Thestral e il Folletto della Cornovaglia.

Un’idea regalo perfetta per bambini e non solo: acquistala oggi su Amazon a soli 23,98 euro invece di 29,99 grazie allo sconto del 20%.