LEGO Harry Potter Dobby L'Elfo Domestico: offerta da record per la Festa Prime

La Festa delle Offerte Prime 2024 comincia alla grande perché puoi acquistare il magnifico set LEGO Harry Potter Dobby L’Elfo Domestico al suo minimo storico assoluto di 21,49 euro invece di 29,99. Il set è disponibile con spedizione Prime, mentre l’offerta è attiva per tutti gli abbonati Amazon Prime fino alle 23.59 di domani 9 settembre.

Dobby l’Elfo Domestico: uno dei set LEGO Harry Potter più amati

Questo set è destinato a diventare indubbio protagonista della Festa delle Offerte Prime: ideale per bambini, bambine e ogni fan che si rispetti dell’universo di Harry Potter, ti permette di costruire un modellino snodabile del personaggio di Dobby.

L’action figure si presenta con dettagli realistici e curati nel minimo dettaglio con testa, orecchie e braccia completamente snodabile per creare le diverse pose viste nel film. Inoltre, le dita del modellino possono essere regolate per permettergli di tenere in mano gli oggetti inclusi: la torta fluttuante di zia Petunia, il diario di Tom Riddle e il calzino di Harry Potter.

A completare il set ecco anche una targhetta espositiva che lo rende perfetto per decorare la tua stanza o il tuo ambiente preferito.

Una fantastica idea regalo che ora può essere tua ad un prezzo record grazie alla Festa delle Offerte Prime: acquistalo adesso a soli 21,49 euro.