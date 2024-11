LEGO Friends: il Calendario dell'Avvento 2024 in sconto ad un prezzo imperdibile (-23%)

Idea regalo per i più piccoli che profuma già di Natale su Amazon grazie allo sconto attivo sul Calendario dell’Avvento 2024 LEGO Friends: la promozione ti permette di acquistarlo infatti a soli 20,78 euro invece di 26,99 con consegna immediata tramite la spedizione Prime.

Calendario dell’Avvento LEGO Friends: idea regalo per il Natale

Stiamo per entrare a dicembre quindi il Calendario dell’Avvento 2024 di LEGO Friends può essere già un’ottima idea regalo in vista delle feste. Le 24 porticine che lo compongono, una per ogni giornata del prossimo mese, sono ricche di personaggi, attività e accessori festivi.

Al suo interno sarà possibile trovare 5 mini bamboline, tra cui Paisley e Olly, insieme ai loro genitori e alla sorellina di Paisley, oltre a 3 adorabili animali giocattolo: due cuccioli e un dolce gatto bianco.

Ci sono poi delle attività da costruire, perfette per intrattenere con momenti creativi e divertenti: come la catapulta per abbattere un castello di neve e i biscotti da preparare, fino ad arrivare alla lettera da spedire e all’albero da decorare. Ogni giorno ci sarà sempre una cosa nuova da fare.

Il Calendario è composto complessivamente da 272 pezzi ed è quindi piuttosto ricco sotto questo punto di vista: un regalo che sarà certamente apprezzato e che oggi puoi acquistare con un magnifico sconto. Portati a casa il LEGO Friends Calendario dell’Avvento 2024 a soli 20,78 euro invece di 26,99.