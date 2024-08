LEGO Duplo Viaggio in Barca di Peppa Pig in SCONTO LAMPO su Amazon (-30%)

Un set divertente ed educativo per i più piccoli è questo LEGO Duplo Viaggio in Barca di Peppa Pig che oggi puoi acquistare in offerta lampo su Amazon a soli 20,99 euro invece di 29,99. Include la spedizione Prime e la consegna immediata a casa.

Le caratteristiche del set LEGO Duplo Viaggio in Barca di Peppa Pig

Il gioco è stato progettato per essere costruito e ricostruito, permettendo ai bambini di creare continuamente nuove storie e include personaggi amati come Peppa Pig e Nonno Pig, insieme a una barca giocattolo che non solo può essere assemblata, ma anche utilizzata per il gioco in acqua. Il design galleggiante permette di portare il gioco infatti anche in acqua, aumentando così le possibilità.

Oltre alla barca, il set è dotato di accessori come una paletta per costruire castelli di sabbia, una bottiglia di crema solare per proteggere Peppa dai raggi del sole e delle pinne per le sue nuotate. Insomma, un set LEGO da portare persino in spiaggia.

Ottima idea regalo per i più piccoli, specie se fan di Peppa Pig, che unisce lato educativo alla gioia di immergersi nelle storie dei loro personaggi preferiti. Il prezzo offerto oggi è una grande occasione: tuo a soli 20,99 euro.