LEGO Dinosauro 3-in-1 in DOPPIO SCONTO su Amazon

Una perfetta idea regalo per i più piccoli, soprattutto economica, è questo set LEGO Dinosauro 3-in-1 che oggi puoi acquistare in sconto su Amazon a soli 12,51 euro. Per averlo a questo prezzo devi spuntare la casella del coupon sconto che trovi in pagina.

LEGO Dinosauro 3-in-1: divertimento garantito

Il set permette di costruire, prima di tutto, un feroce T-Rex con occhi arancioni brillanti, articolazioni e testa snodabili, grandi artigli e una bocca apribile con denti appuntiti. Il pezzo forte però è proprio la sua natura 3-in-1 che permette di dar vita anche ad un possente Triceratopo o un agile Pterodattilo. Ognuno dei dinosauri ricreati ha articolazioni mobili e sembianze dettagliate per ricreare movimenti realistici.

A proposito di dettagli, il set comprende anche i resti dell’ultimo pasto del T-Rex, sotto forma di una gabbia toracica da costruire. Un tocco che aggiunge un ulteriore livello di realismo e divertimento per un piccolo set ideale per bambine e bambini dai 17 ai 12 anni e che si rivela essere un’idea regalo perfetta per ogni occasione.

Approfitta del doppio sconto Amazon: spunta il coupon che trovi in pagina e pagalo soltanto 12,51 euro.