LEGO Crisantemo in offerta: una decorazione elegante per la casa

Ottimo come passatempo creativo destinato a diventare una piccola decorazione floreale artificiale per la tua casa o per l’ufficio, il LEGO Crisantemo è tornato oggi in sconto su Amazon al prezzo da non perdere di 27,59 euro. Il prodotto include la spedizione Prime, che ti assicura la consegna veloce.

LEGO Crisantemo: hobby creativo e decorazione artificiale

Il set LEGO Icons Crisantemo è pensato per darti un hobby creativo e rilassante senza spendere troppo.

Il kit permette infatti di costruire un fiore finto che ti darà la possibilità di aggiungere un tocco di colore alla casa o all’ufficio, senza che tu debba prendertene cura. Avrai la possibilità di assemblare ogni dettaglio del crisantemo, che presenta foglie e petali snodabili, così da catturare il fiore in varie fasi della sua crescita.

Dal design elegante e un vaso verde pastello, completo di una fascia dorata e base effetto legno, questo set è una vera opera d’arte floreale. Idea regalo perfetta per ogni occasione, un compleanno o altri eventi speciali: ma anche per regalarti una piccola coccola visto il prezzo scontato.

Oggi puoi acquistarlo infatti a soli 27,59 euro: un prezzo imperdibile per una chicca del genere.