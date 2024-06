LEGO: come ricevere in regalo il set Omaggio ai libri di Jules Verne

Se in questi giorni stai valutando l’acquisto di un set LEGO per te, ti segnaliamo che con una spesa di importo pari o superiore a 150 euro riceverai in regalo il set Omaggio ai libri di Jules Verne. La promozione scade il prossimo 30 giugno ed è compatibile con l’acquisto dei nuovi LEGO, i set esclusivi e quelli più venduti.

Il set LEGO Omaggio ai libri di Jules Verne è composto da 351 pezzi e si rivolge ai bambini dai 12 anni in su. L’articolo in questione vuole essere un omaggio al grande autore francese, ricordato a più di 100 anni dalla sua morte per il suo capolavoro Ventimila leghe sotto i mari.

Come ricevere in regalo il set LEGO Omaggio ai libri di Jules Verne

Per ottenere in regalo il set LEGO Omaggio ai libri di Jules Verne occorre effettuare una spesa sullo store ufficiale LEGO di importo pari o superiore a 150 euro. A questo proposto, confermiamo che non vi sono limitazioni sul prodotto o i prodotti acquistati per raggiungere l’importo minimo richiesto dalla promozione.

Omaggio ai libri di Jules Verne LEGO è un set da collezione per bambini e bambine dai 12 anni in su, oltre che per gli appassionati di letteratura e viaggi. I libri a cui viene reso omaggio con questo set sono Ventimila leghe sotto i mari, Cinque settimane in pallone, e Il giro del mondo in ottanta giorni. Inclusa nella confezione c’è anche una minifigure del celebre romanziere francese Jules Verne.

La promozione LEGO è disponibile su questa pagina del sito ufficiale. Ti ricordiamo, infine, che l’offerta scadrà domenica 30 giugno.