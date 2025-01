LEGO City Autotrasportatore F1 con 2 monoposto: che OFFERTA di Amazon (-20%)

L’offerta di lancio Amazon sul set LEGO City Autotrasportatore F1 con due monoposto è ancora disponibile su Amazon: questo bellissimo set ufficiale della Formula 1 può essere tuo a soli 78,99 euro invece di 99,99. Opportunità imperdibile per un’ottima idea regalo che farà felici i più piccoli ma, pensiamo, anche i più adulti.

Set LEGO City Autotrasportatore F1: include anche 2 piloti

Con questo set sarà possibile costruire un vero e proprio modellino di un autotrasportatore della Formula 1 con tanto di due monoposto diverse: la Red Bull RB20 e la Aston Martin AMR24.

Il camion è dotato di un rimorchio ribassato e due spettacolari monoposto giocattolo: sono presenti inoltre 2 minifigure di piloti e 3 membri dell’equipaggio, con tanto di trofeo incluso per simulare un festeggiamento.

Non mancano dei dettagli curati al minimo come i pannelli laterali apribili, un portello posteriore, rampe di carico e persino un simulatore di guida per allenare i piloti prima della gara. Un set che stimola la creatività, alimenta la passione per la Formula 1 e assicura ore di divertimento.

Acquista adesso il set LEGO City Autotrasportatore F1 su Amazon a soli 78,99 euro invece di 99,99 per un regalo all’insegna dei motori.