LEGO: anticipa i REGALI di NATALE con il Black Friday

Non solo tecnologia al Black Friday 2021, tra i prodotti in offerta ci sono anche diversi set LEGO per tutte le tasche, proposti con sconti davvero interessanti.

Per l'occasione, di seguito abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più interessanti in offerta oggi. I celebri mattoncini sono tra i protagonisti indiscussi di questo periodo di offerte, è il momento giusto per portarsi a casa alcuni dei set più ambiti.

Galeone del Pirati

Set appartenente alla serie LEGO Creator, una costruzione 3-in-1 consigliata dai 9 anni in su.

Guanto dell'Infinito

Per la serie Super Eroi Marvel, va in offerta il Guanto di Thanos, un modellino in scala del pericoloso strumento utilizzato dal villain per eccellenza. Classificato 18+, questo set è adatto agli adulti e contiente ben 590 pezzi, una costruzione complessa che mette alla prova anche i più abili.

Batmobile Tumbler

Appartenente alla serie LEGO DC Batman, anche la celebre auto del cavaliere oscuro è classificata 18+, con ben 2049 pezzi in confezione e una struttura complessa con tanti elementi da assemblare. Si tratta di un set piuttosto costoso, che oggi viene scontato del 12%, per un risparmio di quasi 30 euro rispetto al prezzo solito.

Iron Man: Iron Monger scatena il caos

Iron Man è sicuramente uno dei personaggi più amati tra i numerosi super eroi Marvel. In questo set vediamo la versione Iron Monger, una costruzzione di “soli” 479 pezzi, adatta a bambini e ragazzi dai 9 anni in su.

Harry Potter: Lezione di Pozioni

LEGO e Harry Potter sono il binomio perfetto per i nerd come noi, questo set rappresenta una tipica lezione di pozioni con il Professor Severus Piton. Adatto ai bambini dagli 8 anni in su, si tratta di un'ottima idea regalo per Natale, con uno sconto del 31% per il Black Friday Amazon.