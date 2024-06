LEGO Animal Crossing in sconto del 18%: prezzo SHOCK

Musica di Animal Crossing super rilassante in sottofondo, mattoncini LEGO di fronte a te… quale immagine più bella per un’estate all’insegna del collezionismo? Se sei un appassionato di LEGO e un fan sfegatato di Animal Crossing non puoi perdere l’occasione di aggiudicarti il set LEGO Animal Crossing con uno sconto eccezionale del 18%. Il set Bottega di Nook e casa di Grinfia è ora disponibile a soli 61,74€, invece di 74,99€.

Perfetto per gli amanti e collezionisti di Animal Crossing!

Ti presentiamo il meraviglioso set LEGO Animal Crossing Bottega di Nook e casa di Grinfia, un piccolo e delicatissimo tuffo nell’affascinante mondo di uno dei videogiochi più delicati ed iconici per console Nintendo. Esplora il pittoresco villaggio di Animal Crossing con questo set esclusivo. Rivivi le avventure con Tom Nook, Timmy, Tommy e l’adorabile Grinfia, in una bottega piena di oggetti e dettagli!

Visita la bottega di Nook, con il suo bancone cassa e gli scaffali pieni di oggetti intriganti, e lasciati avvolgere dall’atmosfera invitante della casa di Grinfia!

Il set LEGO include anche ben quattro mini personaggi: il carismatico – e opportunista – Tom Nook, i simpatici Timmy e Tommy, e naturalmente Grinfia, l’adorabile abitante del villaggio.

La cura dei dettagli e la versatilità del set ti permetteranno di creare infinite combinazioni, personalizzando il tuo villaggio di Animal Crossing a tuo piacimento per esporlo ovunque to voglia e attirare l’attenzione di amici e parenti. Non lasciarti sfuggire questa straordinaria opportunità di portare a casa il set LEGO Animal Crossing in offerta con il 18% di sconto su Amazon.