LEGO Albicocco Giapponese: nuovo sconto Amazon e pagamento in 3 mini-rate

Evidentemente per prepararsi a San Valentino, Amazon ha rimesso in sconto il set LEGO Botanicals Albicocco Giapponese, uno dei più venduti della fine del 2024 e che adesso torna prepotentemente in offerta a soli 24,57 euro. E c’è una novità perché, nonostante non costi moltissimo, Amazon ti offre comunque la possibilità di pagarlo in 3 comodissime mini-rate mensili. Se disponibile, puoi attivare l’opzione al checkout.

Set LEGO Albicocco Giapponese: eleganza zen

Il set LEGO Botanicals Albicocco Giapponese è stato uno dei lanci di maggior successo della seconda metà del 2024: questo perché si tratta di una pianta artificiale capace di portare un tocco di serenità e bellezza nella tua casa, che unisce arte e relax in un’unica esperienza.

Una soluzione perfetta per chi ama la dolcezza delle piante ma non ne ha il tempo di prendersene cura: avrai modo di costruire un bellissimo albicocco giapponese dalle delicate sfumature dei suoi fiori rossi rappresentati nelle diverse fasi della crescita, dal bocciolo alla piena fioritura.

Il tutto accompagnato da un raffinato vaso blu con base effetto legno, anche questo tutto da costruire e che dona quel tocco di eleganza in più all’intero set. Dai colori vivaci e dai dettagli curati, avrai un tocco di classe per qualsiasi spazio, che si tratti della casa o dell’ufficio.

Un’idea regalo originale e sofisticata, perfetta per San Valentino o qualsiasi altra occasione. Acquistalo adesso in offerta a 24,57 euro.