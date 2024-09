LEGO 75379 R2-D2, prezzo bomba: su Amazon a soli 75€, ma devi fare in fretta

Il set LEGO Star Wars 75379 dedicato all’amato droide astromeccanico R2D2 è in super offerta su Amazon ad un prezzo imperdibile: con lo sconto del 24%, è tuo ad appena 75,97€.

Questo set si posiziona come un’alternativa interessante e accessibile rispetto al precedente modello UCS (Ultimate Collector Series) del 2021, il set 75308. Con le sue dimensioni di 38,2 cm di altezza, 26,2 cm di larghezza e 9,4 cm di profondità, il modello bilancia in maniera perfetta il livello di dettaglio e una dimensione gestibile, ideale sia per i collezionisti che per i fan occasionali della saga.

Questo nuovo R2-D2 arriva in occasione del 25º anniversario di LEGO Star Wars, il che è celebrato anche nel design della confezione e negli elementi esclusivi inclusi. Tra questi, il set si distingue per la presenza di una minifigure esclusiva di Darth Malak, personaggio amatissimo dai fan del gioco Knights of the Old Republic, rendendolo particolarmente appetibile anche per i collezionisti che seguono l’universo espanso di Star Wars. Oltre alla minifigure, il set viene fornito con un supporto decorativo dotato del logo celebrativo del 25º anniversario, che aggiunge valore espositivo al modello.

Nonostante il suo prezzo relativamente contenuto, il set include anche una placca da esposizione in stile UCS, tipica dei modelli più grandi e costosi, rendendolo un’alternativa ottima per coloro che non possiedono il modello UCS precedente. Questa placca aggiunge un tocco di prestigio al set, pur mantenendo un prezzo accessibile per un pubblico più vasto.

Dal punto di vista del design, il modello di R2-D2 conserva tutti i tratti iconici del droide, con dettagli accurati che catturano l’essenza del personaggio. Non farti assolutamente scappare questa offerta clamorosa (e a tempo limitatissimo): acquistalo subito approfittando dello sconto del 24%.