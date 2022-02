Leggende Pokémon Arceus è già in OFFERTA su Amazon (-18%)

L'attesissimo e da poco lanciato Leggende Pokémon Arceus per Nintendo Switch è già disponibile in offerta su Amazon.it con uno sconto del 18% sul prezzo di listino. A 49€ potete portarvi a casa quindi uno dei titoli più attesi dell'anno e che ha già conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo.

Se siete abbonati ad Amazon Prime, il gioco vi verrà consegnato nel giro di 24 ore o, al massimo, 48 se vivete sulle isole.

Leggende Pokémon Arceus, il gioco che ha stregato gli appassionati

Era indubbiamente uno dei titoli più attesi di questo primo trimestre del 2022 e Leggende Pokémon Arceus non ha deluso le attese presentandosi come un nuovo capitolo della serie fresco, rinnovato e che prova a settare nuovi standard per un franchise a dir poco storico.

Ambientato nella regione di Sinnoh, l'ambientazione originale di Diamante e Perla, il gioco ci richiede di catturare, osservare e studiare Pokémon selvatici alla scopo di completare il primo Pokédex della storia. L'esperienza si configura infatti come se fosse un enorme prequel di tutta la saga, introducendo al contempo nuove caratteristiche e feature tipiche dei giochi di ruolo.

Se siete appassionati della serie probabilmente avrete già fatta vostra una copia ma, in caso contrario, questa prima offerta di Amazon.it vi permetterà di risparmiare qualcosina. Non possiamo che augurarvi buona caccia!