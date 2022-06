L'efficace killer di zanzare è in sconto del 40% su Amazon (22€)

Con le promozioni Amazon del momento, sistemi sul nascere il problema delle zanzare e ti godi un’estate libera da fastidi e punture. Infatti, questa efficace zanzariera elettrica è in sconto del 40%. Compatta e super efficace, attira gli insetti e li stermina senza lasciare scampo.

Bassissimo il consumo energetico, con un massimo assorbimento di 14W appena. Super sicuro da usare, grazie a una protezione che impedisce il contatto delle dita con la parte elettrificata, è perfetto da mettere subito in funzione.

Prendilo adesso a 22€ circa appena invece di 36,99€. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Le zanzare non saranno un problema: killer in sconto del 40%

Un prodotto semplicissimo da usare. Da solo, riesce a tenere libero dai fastidiosi insetti fino a 60 metri quadrati di stanza. Lo accendi e tramite luce UV, attirerà le zanzare. A quel punto, la parte elettrificata farà il resto e le sterminerà.

Super compatto, puoi posizionarlo dove preferisci. L’ideale da usare in camera da letto, salotto, cucina, dove preferisci. Addirittura, puoi accenderlo un po’ prima di andare a dormire, così da avere l’ambiente “libero” al momento di riposare.

Elimina sul nascere il problema delle zanzare, con questo killer silenzioso – a bassissimo consumo energetico – basterà pochissimo. Spunta il coupon in pagina su Amazon e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii rapido: disponibilità in promo limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.