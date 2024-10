LEFANT M320: il robot aspirapolvere con potenza da 6000Pa al 62% di sconto

Invece di spazzare e lavare i pavimenti ogni giorno puoi fare un acquisto una volta sola e dimenticherai scopa, paletta e mocio. Se corri su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il robot aspirapolvere LEFANT M320 a soli 149,99 euro, invece che 389,99 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che è tutto vero. Siamo di fronte a uno sconto pazzesco del 62% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare la bellezza di 240 euro sul totale. Inutile dire che a questa cifra lo vorranno tutti e quindi dovrai sbrigarti. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

LEFANT M320: robot aspirapolvere con lavaggio

Il robot aspirapolvere LEFANT M320 ha diverse caratteristiche interessanti, come ad esempio l’aspirazione potentissima da ben 6.000Pa che gli permette di raccogliere di tutto. È in grado di aspirare anche le briciole e i detriti senza dover passare più volte dallo stesso punto. In più è dotato di un supporto magnetico dove puoi attaccare un mocio usa e getta per il lavaggio.

Gode di sensori molto precisi che rilevano gli ostacoli lungo il percorso e quindi non si blocca mai. Evita di cadere dalle scale e di incastrarsi. Ha un design con altezza di 7,9 cm per arrivare dappertutto, anche sotto divani e mobili. Possiede poi un filtro HEPA per un’aria più pulita e una mega batteria da 4.000 mAh che gli dona un’autonomia di ben 210 minuti con una ricarica completa.

Insomma un vero portento che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo. Per cui non aspettare che sia troppo tardi. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere LEFANT M320 a soli 149,99 euro, invece che 389,99 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.