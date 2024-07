Lefant M210 in offerta a metà prezzo: il robot aspirapolvere da comprare oggi

Il Lefant M210 è un robot aspirapolvere conveniente e ben progettato, che offre una potente aspirazione, una navigazione intelligente e una facile gestione tramite app e comandi vocali. Il suo prezzo? Semplicemente sbalorditivo. Con l’offerta attualmente in corso su Amazon lo paghi appena 99,99€, grazie ad un clamoroso sconto del 50%.

Dotato di un design sottile, inferiore a 7,8 cm di altezza, il Lefant M210 può passare facilmente sotto i mobili e di raggiungere aree difficili da pulire. Inoltre, offre una forte potenza di aspirazione di 2200Pa, ideale per raccogliere polvere, detriti e peli di animali su pavimenti duri e tappeti a pelo corto.

Il Lefant M210 è dotato di connettività Wi-Fi e può essere controllato tramite l’app dedicata Lefant Life o tramite comandi vocali con Amazon Alexa. Questo permette di programmare le pulizie, regolare la potenza di aspirazione e monitorare le aree pulite direttamente dal proprio smartphone, offrendo un’esperienza di utilizzo molto comoda e personalizzabile.

La sua autonomia di 100 minuti per singola carica è sufficiente per coprire superfici di medie dimensioni. Quando la batteria si esaurisce, il robot ritorna automaticamente alla sua base di ricarica per fare il pieno di energia e riprendere la pulizia da dove aveva interrotto.

Il robot offre diverse modalità di pulizia, tra cui modalità automatica, bordi, macchia e zigzag, che consentono di adattare la pulizia alle diverse esigenze della casa. La modalità zigzag è particolarmente efficiente per coprire ampie aree in modo sistematico, mentre la modalità bordo è ideale per pulire lungo i battiscopa e negli angoli.

Il Lefant M210 è anche silenzioso, con un livello di rumore di circa 56 dB, rendendolo adatto per l’uso in qualsiasi momento della giornata senza disturbare le attività quotidiane.

Il Lefant M210 è un robot aspirapolvere compatto e potente, attualmente disponibile con uno sconto del 50% a 99,99 euro. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito al miglior prezzo.