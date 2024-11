LEFANT M1 spazza via il prezzo: 55% di sconto per il robot 2in1

Pulisci i pavimenti in modo completo con una sola passata e senza dover alzare un dito. Con Lefant M1 hai un robot con 2 funzioni comodissime che fa il lavoro sporco al posto tuo e con risultati più che eccellenti. Design slim per infilarsi anche sotto i mobili e gestione tramite app, cosa potresti volere di più? Puoi acquistarlo ora a soli 179,99€ su Amazon con uno sconto del 55% da non perdere assolutamente.

Lefant M1, perché scegliere questo robot?

È uno tra i più acquistati, su Amazon letteralmente il numero 1 nella sua categoria. Perché? A prezzo competitivo Lefant M1 ti consente di avere quello che hai sempre sognato ossia un mezzo che pulisce i pavimenti in modo magistrale e senza che tu debba intervenire. Comodo per una pulizia quotidiana che si esegue in automatico quando crei la tua routine così anche se sei fuori tutto il giorno, hai la certezza ti tornare in una casa pulita alla sera.

Con il suo design sottile si infila sotto i mobili e raggiunge gli spazi più difficili. Ha sensori avanzati con cui si muove in casa senza problemi ed evitando gli ostacoli per non rimanere bloccato sul più bello. Conta che grazie all’app sullo smartphone puoi scegliere le stanze, le modalità e le potenze con cui portare avanti la pulizia.

Se attivi anche il lavaggio, monta il pannetto e riempi l’apposito contenitore con l’acqua per rimuovere lo sporco più ostinato e la polvere. Ha 150 minuti di autonomia che sono più che sufficienti per il tuo intero appartamento.

Naturalmente quando ha finito o quando è scarico, torna alla sua basetta di ricarica in autonomia.

A soli 179,99€ su Amazon, Lefant m1 è il robot aspirapolvere e lavapavimenti da acquistare con un solo click. Collegati e aggiungilo al tuo carrello per approfittare dello sconto del 55%.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.