LEFANT M1: robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura intelligente

Tieniti forte perché ti sto per segnalare una promozione davvero incredibile che ti permetterà di avere un robot aspirapolvere che lava anche i pavimenti a un prezzo molto più basso. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello LEFANT M1 a soli 179,99 euro, invece che 399,99 euro.

Ebbene sì, grazie a questo sconto fuori di testa del 55%, avrai un risparmio di 220 euro sul totale. Con questo fantastico robot non dovrai più fare fatica per pulire i pavimenti di casa. Puoi controllarlo direttamente con lo smartphone e con i comandi vocali. Inoltre se preferisci puoi pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

LEFANT M1 a questo prezzo è da prendere al volo

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti LEFANT M1 è dotato della navigazione LDS con algoritmo SLAM che gli permette di mappare le tue stanze e di pianificare il percorso in modo più efficiente per garantire una pulizia accurata. Potrai scegliere tramite l’app le zone da pulire e quelle da evitare.

Gode di una potenza di aspirazione da 4000 pa in grado di raccogliere tutto lo sporco senza lasciare nulla in giro. Inoltre è dotato di un serbatoio dell’acqua da 160 ml con tre livelli regolabili e quindi mentre aspira lava anche il pavimento lasciando tutto pulito. È compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant. Inoltre gode di una batteria enorme che gli permette di girare per 150 minuti prima di ritornare automaticamente alla base di ricarica.

Questa è una promozione coi fiocchi e dato che potrebbe scadere da un momento all’altro devi fare in fretta. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo LEFANT M1 a soli 179,99 euro, invece che 399,99 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.